ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ



2026/2889 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2889 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu:Eskişehir İli, Tepebaşı ilçesi, Batıkent mahallesi, 11576 Ada, 1 Parselde 'Arsa' ana taşınmazniteliğinde kayıtlı taşınmazdır. Parselin yüzölçümü 4.284,35 m² dir.Taşınmazın boş arsa halindedir.Taşınmaz, BatıkentMahallesi sınırları içerisinde Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.Taşınmazın tamamı 60.000.000,00 TL olup, borçlunun satışa konu6/10 HİSSESİNİN SATIŞ BEDELİ 36.000.000,00 TL ' dir. (detaylı bilgi bilirkişi raporundadır.)

Adresi : Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Batıkent Mahallesi 11576 Ada 1 Parsel Sayılı Güzdere Sokak CepheliTepebaşı / ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 4.284,35 m2

İmar Durumu :1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında 4 kat özel kültürel tesis alanı otopark alanı 4 kat ana okulu alanına ve yollara isabet etmekte olup parselin kendi başına yapılaşmasının mümkün olmadığı yönetmelik ve plan notlarına uyulacağı zemin durumuna göre çıkabiliecek değişiklikler için lisanslı harita kadastro mühendislik büroları tarafından ölçüm yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Kıymeti : 36.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:41

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:41

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:41

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02581054

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