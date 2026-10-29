T.C. BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/244



14.10.2026



Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Batman İli Beşiri İlçesinde parseli ve kamulaştırılacak alanı aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen taşınmazlar için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 25/11/2026 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK'nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonra iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.14.10.2026

ESAS NO MALİKİ MEVKİİ PARSEL NO MİKTARI 2026/244 Murat Nasıroğlu Baharzık Köyü 152 ada 7 parsel 133,05 m² +121 m² 2026/245 Veysi Nasıroğlu Baharzık Köyü 154 ada 16 parsel 2.539,03 m² 2026/246 Veysi Muratoğlu Baharzık Köyü 154 ada 14 parsel 123,40 m² 2026/247 Ali İhsan Döğer, Amine Altundağ Aycan Savğa, Ayhan Bakır,Behiye Güneş,Berat Çam,Beytullah Döğer,Birsen Soysal, Davut Korkut,Dilnevaz Oğurgül,Enver Çam,Fahreddin Tirki,Fahrettin Döğer,Fatma Döğer,Ferda Korkut, Furkan Tirki,Hakan Döğer,Hamdin Döğer,Hasan Korkut,Hayrettin Döğer,Heyecan Döğer,Hüsna Ertekin, İbrahim Korkut,İbrahim Halil Döğer,İhsan Çekin,İsmail Çam,İsmail Tirki,Kıymet Tirki,Mahmut Türk,Medeni Tirki,Mehmet Korkut,Menekşe Tirki,Murat Tirki,Mustafa Şükrü Çiftçi,Neşe Döğer Hürmüz,Neşe Tirki,Rıhan Döğer,Sabriye Çam,Salihe Özgün,Selahattin Döğer,Şehmüs Döğer,Şemseddin Tirki,Umut Tirki,Yakup Çam,Yakup Korkut, Zekiye Deniz, Zeynep Tirki,Zozan Çam, Zübeyir Tirki Baharzık Köyü 176 ada 2 parsel 127,94 m² +7.659,24 m² 2026/248 Aydın Kartal, Hacer Beyazit, Halil Kartal Baharzık Köyü 174 ada 5 parsel 2.999,23 m² 2026/249 Nevzat Ekinci, Abdulkerim Ekinci Baharzık Köyü 178 ada 2 parsel 5.112,24 m² 2026/250 Davut Korkut, Hasan Korkut Yakup Korkut,Mahmut Türk ,Şemseddin Tirki ,Zeynep Tirki ,Zekiye Deniz, İsmail Tirki, Zübeyir Tirki ,Medeni Tirki ,Fahreddin Tirki ,Aycan Savğa ,Murat Tirki, Ayhan Bakır ,Hüsna Ertekin , Mehmet Korkut , Nasır Nasıroğlu,Kıymet Tirki, Neşe Tirki , Umut Tirki , Menekşe Tirki ve Furkan Tirki Baharzık Köyü 178 ada 4 parsel 36,76 m² + 1.013,12 m² 2026/263 Aydın Kartal, Hacer Beyazit, Halil Kartal, Osman Kartal Baharzık Köyü 180 ada 1 parsel 5.836,56 m²

Basın No: ILN02580376

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