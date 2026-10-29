ANKARA 64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANKARA 64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO : 2026/251

KARAR NO : 2026/459

İ L A N

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/09/2026 tarihli ilamı ile Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359/a-2. Fıkrası gereğince hakkında mahkumiyet hapis cezası kararı verilen sanık;

Hüseyin ve Fatma oğlu, 08/03/1981 Kırşehir doğumlu ŞENOL YAZGAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 5271 sayılı CMK'da 7499 sayılı yasa ile yapılan değişiklikler dikkate alınarak gerekçeli kararının sanığa tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek veya başka bir mahkeme aracılığı ile gönderilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyan ile veya ilgilinin ceza infaz kurumunda bulunması halinde zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak sureti ile veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02581434

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