UŞAK 1. SULH HUKUK SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. UŞAK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/91 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/91 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak ili, Merkez ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 727 Ada 476 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasfıyla 367,50 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Parsel üzerinde 133,00 m2 taban alanına sahip bodrum, 3 kat ve çatı arası katından oluşan kargır yapı ve yapıya bitişik durumda alanı yaklaşık 28,00 m2 tek katlı garaj yapısı bulunmaktadır.

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, 1.Barlas Sokak, Dış Kapı No:4 Uşak

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, ikiz nizamda üç kata müsaadeli konut alanı olarak planlıdır. (Taks:0,40, Kaks:1.20)

Kıymeti : 10.097.820,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 11:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 11:22

23/10/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02578962

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