SİLİVRİ 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. SİLİVRİ 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2025/535

KARAR NO : 2026/292



Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/11/2024 tarihli ilamı ile 5237 Sayılı TCK'nun 158/1-(f) maddesi gereğince, 3 IL 4 AY HAPİS, 11.600,00 Tl Adli para cezası ile cezalandırılan Yunus ve Servet kızı, 10/10/1986 doğumlu, FATMA ÖZDEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe yada zabıt katibine bulunacak beyanın tutanağı geçirilmesi ve mahkememizce onaylanması suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere, süresinde istinaf başvurusunda bulunulmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 26.10.2026

Basın No: ILN02579365

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