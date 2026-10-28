SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİ

T.C. SAKARYA BAM 4. HUKUK DAİRESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2025/1209 Esas

KARAR NO : 2025/1572

Dairemizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 17/09/2025 tarihli ilamı ile; Davacı idare vekilinin istinaf itirazları yerinde olmadığından, usul ve yasaya uygun hükme yönelik yapılan istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b/1 maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE karar verilmiştir.

Remzi ve Lütfiye oğlu, 28/12/1963 doğumlu, Almanya Federal Cumhuriyeti uyruklu ALİ İHSAN PUSAT'ın yurt dışı adresinde karar ilamı tebligatını almaktan imtina etmesi (tebellüğden kaçınması) sebebiyle gerekçeli karar ilamı kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin, Muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek bir GAZETEDE veelektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.10.2026

Basın No: ILN02579848

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