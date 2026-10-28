T.C.MERSİN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2025/21 Ort. Gid. Satış

Satışı istenilen Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, Akbelen Mevkii, 1198 Ada, 1 Parselde kayıtlı 10.356,00 m² yüzölçümlü "GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ" nitelikli ana taşınmaz arttırma bilgileri aşağıda belirtilmiş olup, hissedar Mehmet kızı, 10/09/1971 d.lu, Kamer Seher Yücel'e taşınmazın satış ilan bilgileri ilanen tebliğ olunur. 18/10/2026

Artırma Bilgileri



Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:50

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 14:50

Basın No: ILN02578852

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