İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
49 KALEM YAŞ SEBZE VE MEYVE mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2026/2046537
|1- İdarenin
|1.1. Adı
|:
|SGK İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
|1.2. Adresi
|:
|Pürtelaş Mah. Meclis-i Mebusan Caddesi No:43 Fındıklı BEYOĞLU/İSTANBUL Beyoğlu/İSTANBUL
|1.3. Telefon numarası
|:
|02123721000
|1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
|2.1. Tarih ve Saati
|:
|19.11.2026 - 10:30
|2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
|:
|SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Toplantı Salonu
3- İhale konusu mal alımının
|3.1. Adı
|:
|49 KALEM YAŞ SEBZE VE MEYVE
|3.2. Niteliği, türü ve miktarı
|:
|49 Kalem Yaş Sebze ve Meyve
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Bağcılar SGM, Beşiktaş SGM, Esenyurt SGM, Fatih SGM, İl Müdürlüğü, Maltepe SGM ve Zeytinburnu SGM mutfakları (idarece iş artışı yapılması durumunda gerekli görülen merkezlere)
|3.4. Süresi/teslim tarihi
|:
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01.01.2027 tarihinden itibaren 30.06.2027 tarihine kadar ürünler istenen miktarlarda belirlenecek programa göre SGK İstanbul İl Müdürlüğü, Bağcılar SGM, Beşiktaş SGM Esenyurt SGM, Fatih SGM, Maltepe SGM, Zeytinburnu SGM (mutfak açılması durumunda idarece gerekli görülen merkezlere) mutfaklarına en geç saat 09:00'a kadar teslim edilecektir.
|3.5. İşe başlama tarihi
|:
|01.01.2027
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4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
|Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
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4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN02578930
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