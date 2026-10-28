BEYPAZARI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/2021 Esas

KARAR NO : 2026/96

DAVALI : GÜRSEL KESİKTAŞ -11782108334

Davacı Maliye Hazinesi aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası 05/03/2026 tarihinde karar verilmiş olup davalının adresine tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

"Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Mahmutlar Mahallesi 3202 Parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişi raporu ekindeki gösterilen 215,75 m² yüzölçümlü taşınmazın tapu kaydının İPTALİ ile taşınmazın davacı Maliye Hazinesi adına tapuya TESCİLİNE,

Tespit edilen toplam 105.487,65 TL kamulaştırma bedelinden mahkememizin 2020/20 Değişik İş dosyasına (Acele Kamulaştırma Dosyası) yatırılan 7.017,34 TL'lik kısmın mahsubu ile bakiye kalan 98.476,31 TL'ye dava tarihi olan 21/12/2023 tarihinden mahkeme karar tarihi olan 04/03/2026 tarihine kadar kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faizin uygulanmasına," tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02579932

#ilan.gov.tr