SORGUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SORGUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2026/258 Esas

DAVALI : YASİN ÜNLÜ - 11139068212 T.C. Nolu, Waldstr. 96 MANNHEİM 68305 9893 ALMANYA/MANNHEİM



Davacı tarafından aleyhinize açılan Kişisel Eşyanın İadesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinize ulaşılamadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ve ıslah talebinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Durusma Günü: 18/02/2027 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ıslah talebinin ve vekillikten çekilme dilekçesi ilanen tebliğ olunur. 26/10/2026

VEKİLLİKTEN ÇEKİLME;

Vekiliniz Av. Sabri Ünal'ın UYAP ortamından gönderdiği 26/03/2026 tarihli dilekçe ile vekillik görevinizden çekilmiş olup bundan sonraki işlemlerde kendinizi bizzat yada bir vekil ile temsil ettirmeniz aksi taktirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtar olunur.

ISLAH TALEBİ: Davacı vekili dosyaya UYAP ortamından gönderdiği 13/05/2026 tarihli ıslah dilekçesi ile " dava dilekçesi ile talep ve dava olunan 1.000,00 TL alacağın 760.425,00 TL artırılarak bilirkişi raporunda belirlenen 761.425,00 TL'ye çıkartılması hususundaki ıslah talebimizin kabulü ile alacağımızın faizleriyle birlikte tahsiline, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz." şeklinde talep ettiği görülmüştür. Davacı vekilinin iş bu ıslah dilekçesine karşı ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde ıslah dilekçesine karşı beyanda bulunabileceğiniz hususu ihtar olunur.

Basın No: ILN02579360

#ilan.gov.tr