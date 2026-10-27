PATNOS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Ağrı ili Patnos ilçesinde kain aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlarla ilgili 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10. maddesine göre açıldığı, kamulaştırma işlemine karşı tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi davalarının açılabileceği, bu davalarda husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ'ne gerektiği, iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz malın davacı idare BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin hak sahipleri adına T.C Vakıf Bankası Patnos şubesine yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin ilişkin tüm savunma, itiraz ve delillerinizin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen dava dosyalarına yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. TAŞINMAZ BİLGİLERİ: 2026/179 Esas sayılı dosya; Dava konusu Ağrı ili Patnos ilçesi Akdilek köyü 111 ada 65 parsel sayılı taşınmazın davalı Kemal Kılıç adına kayıtlı 958,58 m2'lik kısmının daimi irtifak, 531 m2'lik kısmının geçici irtifak kısmının kamulaştırma,