DİYARBAKIR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DİYARBAKIR İCRA DAİRESİ

2026/13686 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/13686 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Diyarbakır İl, Kayapınar İlçe, FIRAT Mahalle/Köy, 787 Ada, 1 Parsel, B Blok 9. kat 17 nolu Nolu BB

Adresi : Fırat Mah, Şanlıurfa Bulvarı, 523.Sokak Altınşehir-2 Sitesi B Blok 9.Kat No:17 Kayapınar/DİYARBAKIR

Yüzölçümü : 43.054,91 m² (Ana taşınmaz)

Arsa Payı : 20/7270

İmar Durumu : 787 Ada 1 Nolu parsel Kayapınar Belediyesi 1/1000'lik imar planı

sınırları içerisinde olup, E=1,75, Taks=0,25'dir.

Kıymeti : 8.002.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 14:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 14:33

23/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02578845

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