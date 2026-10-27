DİYARBAKIR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/13686 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Diyarbakır İl, Kayapınar İlçe, FIRAT Mahalle/Köy, 787 Ada, 1 Parsel, B Blok 9. kat 17 nolu Nolu BB
Adresi : Fırat Mah, Şanlıurfa Bulvarı, 523.Sokak Altınşehir-2 Sitesi B Blok 9.Kat No:17 Kayapınar/DİYARBAKIR
Yüzölçümü : 43.054,91 m² (Ana taşınmaz)
Arsa Payı : 20/7270
İmar Durumu : 787 Ada 1 Nolu parsel Kayapınar Belediyesi 1/1000'lik imar planı
sınırları içerisinde olup, E=1,75, Taks=0,25'dir.
Kıymeti : 8.002.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 14:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 14:33
23/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02578845
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