T.C. KAYSERİ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2025/271 Ort. Gid. Satış 22/10/2026

Konu : TEBLİĞ

İLAN

Mahkememiz Satış Müdürlüğünce satış işlemleri yürütülen Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Kötügöller Mahallesi, 4984 ada 3 parselde kayıtlı 1.437,48 m2 yüz ölçümlü ve arsa niteliğindeki taşınmaz maliklerinden olan bütün aramalara rağmen tebliğe yarar açık adresi tespit edilemeyen, Mahkememiz Satış Müdürlüğü dosyasındahissedar TC:36970306576 kimlik numaralı, MEHMET NECMETTİN ve SAADET oğlu, İstanbul 23/07/1963 doğumlu FATMA NEZİHA ÖZSOY ve hissedar TC:21881032386 kimlik numaralı, MEHMET NECMETTİN ve SAADET oğlu, İstanbul 09/10/1961 doğumlu ALİ ÖZSOY'un ilanın tebligat yapılmasına karar verildiğinden, yukarıda bilgileri yazılı bulunan taşınmazların

1. Açık Artırma ihale gününün;

1-Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Kötügöller Mahallesi, 4984 ada 3 parselde kayıtlı 1.437,48TL m2 yüz ölçümlü ve arsa niteliğindeki taşınmazın başlangıç tarihi olan 13/05/2027 saat 15:00 ve bitiş tarihi olan 20/05/2026 saat 15:00'da açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalından (esatis.uyap.gov.tr) ihale yapılacağı,

Yapılacak olan 1. Açık Artırma ihale gününde taşınmazın alıcısı çıkmaması durumunda

2. Açık Artırma ihale gününün;

1-Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Kötügöller Mahallesi, 4984 ada 3 parselde kayıtlı 1.437,48TL m2 yüz ölçümlü ve arsa niteliğindeki taşınmazın başlangıç tarihi olan 11/06/2027 saat 15:00 ve bitiş tarihi olan 11/06/2027 saat 15:00'da açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalından (esatis.uyap.gov.tr) ihale yapılacağı, iş bu ilanın yayınından 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02578326

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