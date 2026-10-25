T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .16577969-2022/267-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 07/07/2026 tarih, 2022/267 esas, 2026/466 Karar sayılı ilamı ile Orhan ve Suzan oğlu, 23/09/1981 Güngören doğumlu Savaş Malay hakkında Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme suçundan beraatine karar verilmiştir. Ömer ve Cemile'den olma 28/06/1981 doğumlu Katılan Aydın Aslan ve Sanık Savaş Malay'ın bilinen yurt içi adreslerine tebliğ yapılamamış olup bilinen yurt dışı adresi bulunmamaktadır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık ve katılana kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içerisinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının haksız çıkacak taraftan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 22.10.2026

Basın No: ILN02578451

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