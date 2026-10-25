T.C.

ANKARA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2020/16 Esas

KARAR NO : 2026/240



Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/06/2026 tarihli ilamı ile sanık Serkan Pınar hakkında TCK 157/1 maddesi gereğince 1 yıl 3 ay hapis ve 2.000 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş olup;katılan Talep ve Fteım oğlu06/10/1970 Aleppo doğumlu Muhammed Saleıbı tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup; Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçeyle veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, CMK'nun 263 maddesi gereğince tutuklu veya hükümlü olması halinde zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, 5271 Sayılı CMK'nun 272. Maddesi gereğince Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere İKİ HAFTA içerisinde istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02577322

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