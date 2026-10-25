İHALE İPTAL İLANI

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI



Bilgisayar ve Data Malzemeleri Temini ve Kablolaması İşi'nin ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale kayıt numarası : 2026/1878745 1-İdarenin a) Adresi : Hisar Kampüsü Hisarüstü mah. Nispetiye Cad. Rumelihisarı Sarıyer/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 0212 359 4712 c) elektronik posta adresi : bilgiislem@bogazici.edu.tr 2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 05.10.2026 - 5713 b) Gazetenin – İnternet Haber Sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :Türkiye'de Yeniçağ 04.10.2026 , www.ahaber.com.tr 04.10.2026 3-İhale iptal tarihi : 19.10.2026 4- İptal nedeni veya nedenleri : İhale dokümanlarında değişiklik yapılması





Basın No: ILN02577736

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