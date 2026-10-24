T.C.

TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN



ESAS NO : 2025/359 Esas

Tavas Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/359 Esas sayılı sayılı dosyasından alınan 27.06.2026 tarihli bilirkişi raporunda;tapusuz taşınmazın tescili davasında Denizli ili, Tavas ilçesi, Sarıabat mahallesi Yaka mevkii M-22-d-14-c paftada bulunan taşınmaz yönünden hava fotoğrafları, memleket haritaları ve kadastro kayıtları üzerinde yapılan incelemede, dava konusu alanın 766 sayılı Kanun uyarınca tescile tabi olmayan yerlerden olması sebebiyle tescil harici bırakıldığının bildirildiğini, 1971 ile 2013 yılları arasındaki hava fotoğraflarında dava konusu yer ile çevre arazilerin toprak yapısı arasında belirgin bir farklılık bulunmadığını ve fotoğraflarda iddia edildiği gibi herhangi bir toplama veya tarımsal faaliyet izine rastlanmadığını, taşınmazda sınır belirginleşmesi ve toprak yapısındaki değişikliğin ancak 2013 yılı hava fotoğraflarında görüldüğünü, bu doğrultuda imar ve ihyanın başlangıç ile bitiş tarihlerinin kesin olarak tespit edilememekle birlikte 1992-2013 yılları arasında gerçekleşmiş olabileceğinin değerlendirildiğini, uydu görüntülerine göre taşınmaz üzerindeki ev ve ağıl gibi yapıların 2016 yılının ikinci yarısı ile 2017 yılının Kasım ayı arasında inşa edildiğinin saptandığını, 23.01.2026 tarihli keşifte dinlenen mahalli bilirkişi beyanlarının da taşınmazın davacı tarafından ancak 2015-2016 yıllarından itibaren kullanılmaya başlandığını ve iddia edildiği gibi 40 yıllık bir kullanımın bulunmadığını gösterdiğini, dolayısıyla taşınmaz üzerinde 20 yıllık nizasız ve fasılasız zilyetlik koşullarının davacı lehine oluşmadığı yönündeki kanaatleri sunulmuştur. Bu nedenle nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği ilan olunur.

Basın No: ILN02577265

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