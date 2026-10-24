T.C.

KÜTAHYA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2026/190 Esas

Gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında sanık Ahmet Tan (TC Kimlik No: 13*******06)'ın Mahkememizin 01/07/2025 tarihli tensip ara kararı ile hakkında bir çok yakalama emri bulunması nedeniyle doğrudan yakalama emri çıkarıldığı, çıkarılan yakalama emrinin de sanığın yurt dışına çıkış yaptığının değerlendirilerek infaz edilemediği anlaşılmakla, bu kapsamda sanık Ahmet Tan hakkında 5237 Sayılı TCK'nun 158/1-f-son, 53/1, 58 maddesinde düzenlenen "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan soruşturma yürütülerek iddianame ile kamu davası açıldığı, atılı suçun 5271 Sayılı CMK'nun 248/2 madde fıkra, bendi ve alt bendinde yer aldığı, bilinen konutunun kapısına asılan bu ilanın asılma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize müracaat etmediği takdirde 5271 sayılı CMK'nun 248 maddesinde ön görülen tedbirlere hükmolunacağı, 5271 sayılı CMK'nun 247/2-a-b maddesi uyarınca ise bu işlemlerin yerine getirildiğinin bir tutanak ile saptanmasından itibaren 15 gün içinde mahkememize başvurmadığı takdirde KAÇAK olduğuna karar verileceği, sanık AHMET TAN hakkında kovuşturmaya devam olunacağı, ilanen tebliğ olunur. 21/10/2026

Basın No: ILN02577019

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