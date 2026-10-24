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T.C.

İSTANBUL ANADOLU 46. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/70 Esas

DAVALI : MURAT ALPTEKİN-12470955698

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Davacılar , Nefise Alptekin, Yağız Kenan Alptekin, Yonca Karaca ile Davalı, Murat Alptekin arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasında, bilirkişi raporu belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verildiğinden;

Davalı Murat Alptekin(12470955698)'ın duruşmanın bırakıldığı 14/01/2027 saat 10:35'da İstanbul Anadolu 46. Sulh hukuk Mahkemesinin duruşma salonunda hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, verilen süre içesinde bilirkişi raporuna karşı beyan ve itirazlarını sunulmadığı taktirde bilirkişi raporuna karşı beyan ve itiraz hakkından vazgeçmiş sayılarak karar verileceği hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.06/10/2026

Basın No: ILN02577359

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