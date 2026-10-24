T.C. İPSALA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. İPSALA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/46 Esas
21.10.2026
İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
TMK 'nın 594'üncü maddesi uyarınca "Edirne İli, İpsala İlçesi, Kapucu Mahallesi, 539 ada 1 parsel sayılı taşınmaz maliki muris "HÜSEYİN:HALİL Oğlu"'nun mirasçısının bulunup bulunamadığı hususunda bilgisi olanların"1 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02577328
#ilan.gov.tr
#ilan.gov.tr