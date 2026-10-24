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İSTANBUL 16. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/2030

KARAR NO : 2026/812

Davacı KASEM ABDULVAHAB tarafından MOHAMAD TAHA ALKHARAZ aleyhine mahkememizde açılan Menfi Tespit davasının yapılan açık yargılaması sonunda 29/09/2026 günlü karar ile davanın arabuluculuk şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine ve tarafların kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verilmiş olup, anılan kararın tebliği hususunda davalı MOHAMAD TAHA ALKHARAZ'a gönderilen muhtelif tarihli tebligatların bila ikmal iade edilmesi ve yapılan adres araştırması neticesinde menfi cevap verilmesi üzerine ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, yukarıda anılan karar davalı Suriye uyruklu, M-ZIAD ile MALAK oğlu, 07/01/1998 Hama doğumlu MOHAMAD TAHA ALKHARAZ'a 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28.maddesi gereği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.14/10/2026

Basın No: ILN02577013

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