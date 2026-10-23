YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI/MALATYA

T.C. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN 4 ADET TAŞINMAZIN SATIŞI İŞİ

Şartname ve ekleri İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi her ihale dosyası için 5.000,00 TL bedelle temin edilebilir.

İhale 10/11/2026 tarihine rastlayan Salı günü saat 10:00'da Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 1. ve 45. Maddelerine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.

İhale ile satışı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sıra No Satışı Yapılacak Yer Taşınmazın Yüzölçümü Muhammen Bedel Geçici Teminat

Tutarı Şartname Ücreti İhale Tarih ve Saati 1 Mollakasım Mah.546 Ada 8 Parsel 703,72 M2 3.518.600,00 TL 105.560,00 TL 5.000,00 TL 10.11.2026

10:00 2 Topsöğüt/Akpınar Mah. 374 Ada 3 Parsel 1.713,39 M2 10.280.340,00 TL 308.420,00 TL 5.000,00 TL 10.11.2026

10:10 3 Mollakasım Mah. 547 Ada 4 Parsel 622,35 M2 3.111.750,00 TL 93.360,00 TL 5.000,00 TL 10.11.2026

10:20 4 Mollakasım Mah.267 Ada 4 Parsel 92,96 M2 418.320,00 TL 12.550,00 TL 5.000,00 TL 10.11.2026

10:30

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;

İHALE İLANIMülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmazlar, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06/05/2026 ve 05.08.2026 tarih ve 151 ve 229 sayılı kararları ile satış yetkisi Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. 03.02.2026 tarih ve 217 sayılı Encümen Kararıyla oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen taşınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği ''Açık Teklif Usulü'' ihale yoluyla satışı yapılacaktır.

a. Taşınmaz mal satış şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)

b. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

c. Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için )

d. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi (gerçek kişiler için)

e. Türkiye'de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,

f. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi

g. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

h. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ( Tescilli ) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,

i. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriliği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

j. Teklif verilecek her taşınmaz için ayrı ayrı ihale dosyası hazırlanacaktır.

Yeşilyurt Belediyesi Gelirler Müdürlüğü vezneleri ve Yeşilyurt Belediye Başkanlığı Ziraat Bankası Hesabı TR71 0001 0021 8425 2267 2150 69 (Geçici teminat bedeli ve dosya doküman bedeli için Destek Hizmetleri Müdürlüğünden tahakkuk kesildikten sonra ödeme yapılacaktır.)

Teminat makbuzları ve belgeler 10/11/2026 tarihine rastlayan Salı günü saat 09:59'a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

Basın No: ILN02574006

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