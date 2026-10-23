T.C. BAYBURT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

3. Maddede detayları belirtilen Gençosman Mahallesi Ada: 1473 Parsel: 6 ve 11 de bulunan arsaların Belediyemiz Meclis ve Encümen kararlarına istinaden satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.

4. Maddede detayları belirtilen Velişaban Kapalı Otoparkı, Yusufiye Cami önü ve Cumhuriyet Caddesi'ne elektrikli araç şarj istasyonu kurulması amacıyla belirlenen alanların 10 (On) yıllığına kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.

S.N Mevki Cinsi Ada Parsel m² MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ Geçici Teminat Bedeli İhale Doküman Bedeli 1 GENÇOMAN MAHALLESİ Arsa 1473 6 1.250,00 10.625.000,00 TL 318.750,00 TL 1.000,00 TL 2 GENÇOMAN MAHALLESİ Arsa 1473 11 1.400,00 11.900.000,00 TL 357.000,00.-TL 1.000,00 TL

S.N Mevki / Açıklama Cinsi 1 Yıllık Muhammen KDV Hariç Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli Kira Süresi İhale Doküman Bedeli 1. Velişaban Kapalı Otoparkı (2 araçlık), Yusufiye Cami Önü (1 araçlık) ve Cumhuriyet Caddesi (1 araçlık) Elektrikli Araç Şarj İstasyonu (Toplu) 96.000,00 TL+ KDV 28.800,00 TL 10 YIL 1.000,00 TL Kiralama süresi 10 (on) Yıldır. İlk yıl kira Bedeli KDV Hariç 96.000,00 TL + %15 Kâr Payı ihalede artırım Kâr payı Üzerinden olacaktır.

Tebligat Adres Beyanı İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı. Şartname alındı makbuzu. Yer Gördü Belgesi İhalelerden yasaklılık durum formu Geçici Teminat dekontu. Nüfus cüzdan fotokopisi İkametgâh ilmühaberi İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi) Vekâleten ihaleye gireceklerden vekâletname (Noter onaylı). Şarj Ağı İşletmeciliği İhalesine Katılacak İstekliler İçin: EPDK tarafından verilmiş Şarj Ağı İşletmecisi Lisansı.

Tebligat Adres Beyanı İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı. Şartname alındı makbuzu. Geçici teminat dekontu. Yer Gördü Belgesi İhalelerden yasaklılık durum formu Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği. Tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ("ihalenin yapıldığı yıla ait"). Türkiye'de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü (Noter onaylı). Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge. Yetkilinin kimlik fotokopisi. Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye girecek olanlardan vekâletname. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar). Şarj Ağı İşletmeciliği İhalesine Katılacak Tüzel Kişiler İçin: EPDK tarafından verilmiş Şarj Ağı İşletmecisi Lisansı.

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait 3. ve 4. Maddede detayları belirtilen;Madde 2- İhale 11.11.2026 tarihinde, saat 13:30'da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.Madde 3- Satışı Yapılacak Arsaların Muhammen Bedelleri ve Geçici Teminatları:Madde 4- Kiraya Verilecek Gayrimenkullerin Muhammen Bedelleri ve Geçici Teminatları:Madde 5- Satış ihalesi olacak Arsaların ihale bedeli ve ihale bedelleri üzerinden hesaplanan damga vergileri peşin tahsil edilecektir.Madde 6- Kiralama ihalesi olacak Gayrimenkullerin 1. Yıl ihale bedelleri, KDV'leri, Kesin Teminatları ve ihale bedelleri üzerinden hesaplanan damga vergileri peşin tahsil edilecektir. Şarj istasyonu kiralamasında; ihale sonucunda belirlenecek yıllık kira bedeli ilk yıldan sonraki takip eden yıllarda TÜİK tarafından açıklanan son 12 aylık ortalamalara göre TÜFE değişim oranında artırılacaktır. İhalede artırımla kesinleşecek olan işletme ciro payı oranı 10 yıllık kiralama süresi boyunca sabit kalacak ve her artırım için 1 pey sürme (%1 ilave) uygulanarak her ay elde edilen gelir (ciro) üzerinden Belediyeye ödenecektir.Madde 7- İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler:b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli Belgeler:



Madde 8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.



Madde 9- İhale Dosyaları 11.11.2026 Çarşamba günü saat 12:00'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Gelirler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. İhale son dosya teslim saatine kadar idareye ulaşmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.



Madde 10- İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünde görülebilir ve 1.000,00-TL (Bin Türk Lirası) yi Belediyemiz veznesine yatırarak Gelirler Müdürlüğünden temin edebilirler. İhaleye katılmak isteyenler gireceği her bir ihale için ayrı ayrı şartname alma ve dosya oluşturması gerekmektedir.



İlanen duyurulur.

Basın No: ILN02575564

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