LAPSEKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI



Mahallesi

Mevkii

Niteliği

Aylık Kira Bedeli

Kiraya verilecek süre

Muhammen Bedel

Geçici ihale teminatı Cumhuriyet Mah. Sadık Tavus Cad. 2 nolu kafe 43.000,00 2 yıl 1.032.000,00 31.000,00 Cumhuriyet Mah. Sadık Tavus Cad. 2/A nolu Büfe 16.350,00 2 yıl 392.400,00 11.800,00 Cumhuriyet Mah. Sadık Tavus Cad. 4 nolu Büfe 21.300,00 2 yıl 511.200,00 15.350,00 Cumhuriyet Mah. Sadık Tavus Cad. 6 nolu Kafe 42.550,00 2 yıl 1.021.200,00 30.650,00 Cumhuriyet Mah. Sadık Tavus Cad. 10 nolu Kafe 41.400,00 2 yıl 993.600,00 29.810,00 Cumhuriyet Mah. Sadık Tavus Cad. 8 nolu Kafe 24.450,00 2 yıl 586.800,00 17.605,00 Cumhuriyet Mah. Sadık Tavus Cad. 12 nolu Kafe 56.450,00 2 yıl 1.354,800,00 40.525,00 Cumhuriyet Mah. Sadık Tavus Cad. 1 nolu Restaurant 32.250,00 2 yıl 774.000,00 23.250,00 Cumhuriyet Mah. Sadık Tavus Cad. Seyahat İşletmesi 5 nolu 17.250,00 2 yıl 414.000,00 12.420,00 Cumhuriyet Mah. Sadık Tavus Cad. Büfe 11 nolu 16.700,00 2 yıl 400.800,00 12.025,00 Cumhuriyet Mah. Sadık Tavus Cad. Seyahat İşletmesi 13 nolu 24.750,00 2 yıl 594.000,00 17.820,00 Cumhuriyet Mah. Sadık Tavus Cad. Seyahat İşletmesi 15 nolu 16.700,00 2 yıl 400.800,00 12.025,00 Cumhuriyet Mah. Sadık Tavus Cad. Seyahat İşletmesi 9 nolu 16.150,00 2 yıl 387.600,00 11.550,00 Cumhuriyet Mah Sağlık Sok. 9 nolu Büfe 21.150,00 2 yıl 507.600,00 15.250,00 Cumhuriyet Mah Atatürk Cad. 6 nolu Kabin Durak 19.300,00 2 yıl 463.200,00 13.900,00 Dalyan Mah Dalyan Cad. Kabin Büfe 11.400,00 2 yıl 273.600,00 8.210,00 Dalyan Mah 18 Mart Cad. Kafe +Plaj 404.000,00 2

Sezonluk 808.000,00 24.250,00 G.S Paşa Mah Eski Sanai Cad. Belediye İş Hanı Altı No:3 19.400,00 2 yıl 465.600,00 14.000,00 G.S Paşa Mah Eski Sanai Cad. Belediye İş Hanı Altı No:4 27.400,00 2 yıl 657.600,00 19.750,00 G.S Paşa Mah Eski Sanai Cad. Belediye İş Hanı Altı No:5 18.750,00 2 yıl 450.000,00 13.500,00 G.S Paşa Mah Eski Sanai Cad. Belediye İş Hanı Altı No:6 21.000,00 2 yıl 504.000,00 15.120,00 G.S Paşa Mah Eski Sanai Cad. Belediye Garaj Etrafı No:1 4.400,00 2 yıl 105.600,00 3.170,00 G.S Paşa Mah Eski Sanai Cad. Belediye Garaj Etrafı No:12/A 11.300,00 2 yıl 271.200,00 8.136,00 G.S Paşa Mah Eski Sanai Cad. Belediye Garaj Etrafı No:12/B 8.100,00 2 yıl 194.400,00 5.832,00 G.S Paşa Mah Eski Sanai Cad. Belediye Garaj Etrafı No:22 14.600,00 2 yıl 350.400,00 10.520,00 G.S Paşa Mah Eski Sanai Cad. Belediye Garaj Etrafı No:28 5.500,00 2 yıl 132.000,00 3.960,00 Cumhuriyet Mah Güzel Yalı Cad. 49 nolu Millet Bahçesi Büfe 26.000,00 2 yıl 624.000,00 18.750,00 Cumhuriyet Mah Güzel Yalı Cad. 51 nolu Millet Bahçesi Büfe 26.000,00 2 yıl 624.000,00 18.750,00 Cumhuriyet Mah Güzel Yalı Cad. 53 nolu Millet Bahçesi Büfe 26.000,00 2 yıl 624.000,00 18.750,00 Cumhuriyet Mah Pazar Sok.No:4/Z/1 Balık Satış Reyonu 12.100,00 2 yıl 290.400,00 8.750,00 Cumhuriyet Mah Pazar Sok.No:4/Z/3 Balık Satış Reyonu 10.500,00 2 yıl 252.000,00 7.600,00 G.S Paşa Mah. Atatük Cad No:77 İşyeri 4.000,00 2 yıl 96.000,00 2.900,00 G.S Paşa Mah. Atatük Cad No:79 İşyeri 5.300,00 2 yıl 127.200,00 3.850,00 Dalyan Mah. Anafartalar Cad. Yeşil Alan 1.000,00 2 yıl 24.000,00 720.00 G.S Paşa Mah. Pınar Sok Kapalı Pazar Yeri Çay Ocağı 52.900,00 2 yıl 1.269.600,00 38.088,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B B Blok K/1 D/11 nolu mesken (140,38m2) (3+1)

(57m2 teras) Ada:359 Parsel:4 6.600.000,00 198.000,00 G.S Paşa Mah. Pınar Sok Kapalı Pazar Yeri R Blok 425 150.000,00 4.500,00

01) Belediyemize ait ilçe merkezinin muhtelif yerlerinde bulunan,yukarıda vasfı, bağımsız bölümleri,muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

İhale Lapseki Belediyesi Encümen Salonunda 04/11/2026 tarihinde saat 10:00'da başlayacak olup,Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilerek 15'er dakika ara ile yapılacaktır.

02-)İhale ile ilgili şartnameler hafta içi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Hizmet Binası, Emlak Servisinde görülebilir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 04/11/2026 saat 09:00'a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet binası emlak servisine başvurmaları gerekmektedir.

03-)İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

04-)Komisyonun alacağı geçici ihale kararı ihale yetkilisinin onayına müteakip kesinleşecektir. Komisyonca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin onayını müteakip geçerlilik kazanacağı gibi ihale yetkilisi ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

05-)Taşınmaz belirtilen adreste Belediyemiz personeli tarafından gösterilebilir.

06-)İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

07-)İhale sonucunun bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde bedel yatırılmaz ise teminat gelir kaydedilir.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER

01-)Dilekçe,

02-)Kanuni İkametgah Belgesi, (tüzel kişi ise)Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

03-)Nüfus Cüzdan Fotokopisi,(tüzel kişi ise)Ticaret Sicil Belgesi

04-)Geçici ihale teminatı, Teminat Mektubu verilmesi halinde süresiz ibaresi şartı aranır

05-)Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

06-)Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

07-)Şartname bedeli makbuzu (500,00 TL) (Ticari faaliyette bulunmayan derneklerden 100,00 TL)

08-)Yeterlilik belgesi. Yeterlilik belgesi.(Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin,Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olan isteklilerin 1. Ve 2. Derece akrabalarına da yeterlilik belgesi verilmeyecektir.)

- İdare İhaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. İLAN OLUNUR.