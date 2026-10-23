LAPSEKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

|
|
|
|
Mahallesi
|
Mevkii
|
Niteliği
|
Aylık Kira Bedeli
|
Kiraya verilecek süre
|
Muhammen Bedel
|
Geçici ihale teminatı
|
-
|Cumhuriyet Mah.
|Sadık Tavus Cad.
|2 nolu kafe
|43.000,00
|2 yıl
|1.032.000,00
|31.000,00
|
-
|Cumhuriyet Mah.
|Sadık Tavus Cad.
|2/A nolu Büfe
|16.350,00
|2 yıl
|392.400,00
|11.800,00
|
-
|Cumhuriyet Mah.
|Sadık Tavus Cad.
|4 nolu Büfe
|21.300,00
|2 yıl
|511.200,00
|15.350,00
|
-
|Cumhuriyet Mah.
|Sadık Tavus Cad.
|6 nolu Kafe
|42.550,00
|2 yıl
|1.021.200,00
|30.650,00
|
-
|Cumhuriyet Mah.
|Sadık Tavus Cad.
|10 nolu Kafe
|41.400,00
|2 yıl
|993.600,00
|29.810,00
|
-
|Cumhuriyet Mah.
|Sadık Tavus Cad.
|8 nolu Kafe
|24.450,00
|2 yıl
|586.800,00
|17.605,00
|
-
|Cumhuriyet Mah.
|Sadık Tavus Cad.
|12 nolu Kafe
|56.450,00
|2 yıl
|1.354,800,00
|40.525,00
|
-
|Cumhuriyet Mah.
|Sadık Tavus Cad.
|1 nolu Restaurant
|32.250,00
|2 yıl
|774.000,00
|23.250,00
|
-
|Cumhuriyet Mah.
|Sadık Tavus Cad.
|Seyahat İşletmesi 5 nolu
|17.250,00
|2 yıl
|414.000,00
|12.420,00
|
-
|Cumhuriyet Mah.
|Sadık Tavus Cad.
|Büfe 11 nolu
|16.700,00
|2 yıl
|400.800,00
|12.025,00
|
-
|Cumhuriyet Mah.
|Sadık Tavus Cad.
|Seyahat İşletmesi 13 nolu
|24.750,00
|2 yıl
|594.000,00
|17.820,00
|
-
|Cumhuriyet Mah.
|Sadık Tavus Cad.
|Seyahat İşletmesi 15 nolu
|16.700,00
|2 yıl
|400.800,00
|12.025,00
|
-
|Cumhuriyet Mah.
|Sadık Tavus Cad.
|Seyahat İşletmesi 9 nolu
|16.150,00
|2 yıl
|387.600,00
|11.550,00
|
-
|Cumhuriyet Mah
|Sağlık Sok.
|9 nolu Büfe
|21.150,00
|2 yıl
|507.600,00
|15.250,00
|
-
|Cumhuriyet Mah
|Atatürk Cad.
|6 nolu Kabin Durak
|19.300,00
|2 yıl
|463.200,00
|13.900,00
|
-
|Dalyan Mah
|Dalyan Cad.
|Kabin Büfe
|11.400,00
|2 yıl
|273.600,00
|8.210,00
|
-
|Dalyan Mah
|18 Mart Cad.
|Kafe +Plaj
|404.000,00
|2
Sezonluk
|808.000,00
|24.250,00
|
-
|G.S Paşa Mah
|Eski Sanai Cad.
|Belediye İş Hanı Altı No:3
|19.400,00
|2 yıl
|465.600,00
|14.000,00
|
-
|G.S Paşa Mah
|Eski Sanai Cad.
|Belediye İş Hanı Altı No:4
|27.400,00
|2 yıl
|657.600,00
|19.750,00
|
-
|G.S Paşa Mah
|Eski Sanai Cad.
|Belediye İş Hanı Altı No:5
|18.750,00
|2 yıl
|450.000,00
|13.500,00
|
-
|G.S Paşa Mah
|Eski Sanai Cad.
|Belediye İş Hanı Altı No:6
|21.000,00
|2 yıl
|504.000,00
|15.120,00
|
-
|G.S Paşa Mah
|Eski Sanai Cad.
|Belediye Garaj Etrafı No:1
|4.400,00
|2 yıl
|105.600,00
|3.170,00
|
-
|G.S Paşa Mah
|Eski Sanai Cad.
|Belediye Garaj Etrafı No:12/A
|11.300,00
|2 yıl
|271.200,00
|8.136,00
|
-
|G.S Paşa Mah
|Eski Sanai Cad.
|Belediye Garaj Etrafı No:12/B
|8.100,00
|2 yıl
|194.400,00
|5.832,00
|
-
|G.S Paşa Mah
|Eski Sanai Cad.
|Belediye Garaj Etrafı No:22
|14.600,00
|2 yıl
|350.400,00
|10.520,00
|
-
|G.S Paşa Mah
|Eski Sanai Cad.
|Belediye Garaj Etrafı No:28
|5.500,00
|2 yıl
|132.000,00
|3.960,00
|
-
|Cumhuriyet Mah
|Güzel Yalı Cad.
|49 nolu Millet Bahçesi Büfe
|26.000,00
|2 yıl
|624.000,00
|18.750,00
|
-
|Cumhuriyet Mah
|Güzel Yalı Cad.
|51 nolu Millet Bahçesi Büfe
|26.000,00
|2 yıl
|624.000,00
|18.750,00
|
-
|Cumhuriyet Mah
|Güzel Yalı Cad.
|53 nolu Millet Bahçesi Büfe
|26.000,00
|2 yıl
|624.000,00
|18.750,00
|
-
|Cumhuriyet Mah
|Pazar Sok.No:4/Z/1
|Balık Satış Reyonu
|12.100,00
|2 yıl
|290.400,00
|8.750,00
|
-
|Cumhuriyet Mah
|Pazar Sok.No:4/Z/3
|Balık Satış Reyonu
|10.500,00
|2 yıl
|252.000,00
|7.600,00
|
-
|G.S Paşa Mah.
|Atatük Cad No:77
|İşyeri
|4.000,00
|2 yıl
|96.000,00
|2.900,00
|
-
|G.S Paşa Mah.
|Atatük Cad No:79
|İşyeri
|5.300,00
|2 yıl
|127.200,00
|3.850,00
|
-
|Dalyan Mah.
|Anafartalar Cad.
|Yeşil Alan
|1.000,00
|2 yıl
|24.000,00
|720.00
|
-
|G.S Paşa Mah.
|Pınar Sok
|Kapalı Pazar Yeri Çay Ocağı
|52.900,00
|2 yıl
|1.269.600,00
|38.088,00
|
-
|Cumhuriyet Mah.
|Çanakkale Cad. No:2B
|B Blok K/1 D/11 nolu mesken (140,38m2) (3+1)
(57m2 teras) Ada:359 Parsel:4
|
|
|6.600.000,00
|198.000,00
|
-
|G.S Paşa Mah.
|Pınar Sok
|Kapalı Pazar Yeri R Blok 425
|
|
|150.000,00
| 4.500,00
01) Belediyemize ait ilçe merkezinin muhtelif yerlerinde bulunan,yukarıda vasfı, bağımsız bölümleri,muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilecektir.
İhale Lapseki Belediyesi Encümen Salonunda 04/11/2026 tarihinde saat 10:00'da başlayacak olup,Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilerek 15'er dakika ara ile yapılacaktır.
02-)İhale ile ilgili şartnameler hafta içi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Hizmet Binası, Emlak Servisinde görülebilir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 04/11/2026 saat 09:00'a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet binası emlak servisine başvurmaları gerekmektedir.
03-)İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.
04-)Komisyonun alacağı geçici ihale kararı ihale yetkilisinin onayına müteakip kesinleşecektir. Komisyonca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin onayını müteakip geçerlilik kazanacağı gibi ihale yetkilisi ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
05-)Taşınmaz belirtilen adreste Belediyemiz personeli tarafından gösterilebilir.
06-)İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
07-)İhale sonucunun bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde bedel yatırılmaz ise teminat gelir kaydedilir.
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER
01-)Dilekçe,
02-)Kanuni İkametgah Belgesi, (tüzel kişi ise)Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
03-)Nüfus Cüzdan Fotokopisi,(tüzel kişi ise)Ticaret Sicil Belgesi
04-)Geçici ihale teminatı, Teminat Mektubu verilmesi halinde süresiz ibaresi şartı aranır
05-)Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü
06-)Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü
07-)Şartname bedeli makbuzu (500,00 TL) (Ticari faaliyette bulunmayan derneklerden 100,00 TL)
08-)Yeterlilik belgesi. Yeterlilik belgesi.(Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin,Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olan isteklilerin 1. Ve 2. Derece akrabalarına da yeterlilik belgesi verilmeyecektir.)
- İdare İhaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. İLAN OLUNUR.