T.C. KONYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/2790 Esas

Konu : İLAN

DAVALILAR :

1-AZRA TOSUN - 288*****956

(Velayeten HÜLYA TOSUN - 204*****546 ve UTKU TOSUN - 206*****618 )

2-ÜMİT TOSUN - 455*****662

( Velayeten HÜLYA TOSUN - 204*****546 - UTKU TOSUN - 206*****618 )

3-BEGÜM TOSUN - 139*****702

DURUŞMA GÜNÜ VE SAATİ: 01/12/2026 Günü Saat 09:05

Ortaklığın Giderilmesi Davasının yapılan yargılamasında;

Yazılan müzekkerelerde adreslerinizin tespit edilemediği gerekçesi ve bila ikmal dönmesi sebebiyle adresinize ulaşılamamış olup; dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir tebligat yapılamamıştır. Bu nedenlerle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz 2025/2790 Esas sayılı dosyasında davacı Nazan Gürbüzbildik tarafından Konya ili, Meram ilçesi, Kaşınhanı Mah. 177 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki paydaşlığın satış yoluyla giderilmesine ilişkin dava dilekçesi özetinin ilanı ile 01/12/2026 günü saat 09:05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ayrıcailanen tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre verilmiş olup, aksi takdirde dilekçe vermekten, delil bildirmekten ve tüm bu belirtilen bilgi ve belgeleri açıklamaktan ve vermekten vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02574888

#ilan.gov.tr