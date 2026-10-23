İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/999 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/999 TLMT. sayılı dosya numarası ile satış ilanı, satış şartnamesi, bilirkişi raporu tüm ayrıntılı bilgilere erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ereğli Mahallesi, 1552 ada , 7 Parsel Numaralı, 337,00 m² Arsa Yüzölçümlü, Beş depo ve dört dükkanı olan iki blok apartman nitelikli ana taşınmazda yer alan, 60/830 Arsa Paylı, A Blok , 1.Kat, 6 Bağımsız Bölüm Numaralı Daire nitelikli taşınmazın 2 / 3 hissesidir.

Adres: Deniz Abdal Çeşmesi Sok, No: 36-1. Kat No:6, Şehremini Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 1.900.000,00 TL

KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/03/2027 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/04/2027 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2027 - 13:31

08/10/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02576127

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