T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2025/442 Esas

20.10.2026

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Davacı GÜLCAN CEBECİ ile Davalı İBRAHİM CEBECİ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davacı GÜLCAN CEBECİ'nin bilinen adresine birden fazla tebligat çıkartılmasına rağmen kendisine ulaşılamadığı anlaşılmış olmakla, tebligat yerine geçmek üzere duruşma gününün gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

14/01/2027 günü saat: 10.10'da yapılacak tahkikat duruşma gün ve saatinde duruşmaya katılmadığınız veya katılıp da davayı takip etmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02576208

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