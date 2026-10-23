T.C.BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2026/10054 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/10054 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.700.000,00 1 Taşıt 34LCZ548 Plakalı, 2011 Model, MERCEDES-BENZ Marka, SPRİNTER 315 CDI AC Tipli, 65195530647362 Motor No'lu, WDB9066351S579726 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 14:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:43

20/10/2026 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02576364

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