BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C.BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2026/10054 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/10054 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.700.000,00
|1
|Taşıt
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34LCZ548 Plakalı, 2011 Model, MERCEDES-BENZ Marka, SPRİNTER 315 CDI AC Tipli, 65195530647362 Motor No'lu, WDB9066351S579726 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 14:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:43
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:43
20/10/2026 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02576364
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