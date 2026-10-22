TOKAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TOKAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/307 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



-Dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Aksu Mahallesi tapunun Ada 1355, Parsel 1 ile Ada 358, Parsel 66 nolu taşınmazlar arasında kalan tescil harici alanda bulunan eski Ada 358, Parsel 67 nolu taşınmazda kayıtlı taşınmaz olduğu,

-Maliklerinin Murat Özduruhan olduğu,

-Kamulaştırmayı yapan idarenin TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI olduğu,

-Maliklerin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceğinin,

-Açılacak davalarda husumetin Tokat Belediye Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği,

-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahipleri adına Tokat Vakıflar Bankasına yatırılacağı hususunun şerh düşülmesine, 18.09.2026

Basın No: ILN02575486

#ilan.gov.tr