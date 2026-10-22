ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ



2026/568 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/568 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, Cumhuriyet Mahallesi İstasyoncaddesi Mevkii, 284 Ada, 502 Parsel, 11 Nolu İŞ YERİ.Yapının kuzey ve batı cephesi yol, diğer cepheleri komşu parsellere sınırdır. Taşınmaz Ödemiş Anadolu Lisesine 150 metre,Tren Garına 200 metre, Ödemiş Belediyesine 300 metre mesafededir. Taşınmaz üzerinde 4 katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Zemin katta 5 işyeri ve 1 mesken, diğer her katta 3 mesken olmak üzere toplam 15 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bodrum katta ortak alan depo ve dairelere ait eklenti-depo bulunmaktadır.işyerinin,11-12 ve 13 nolu bağımsız bölümlerin bölme duvarları kaldırılmış, tek işyeri olarak kullanılmaktadır. Batı cephelidir.11 nolu bağımsız bölümde tuvalet bulunmaktadır. Net alanı 14,00 m² , brüt alanı 24,00 m² dir. İşyerine ait 24/04/1989 tarihli yapı kullanım izin belgesi vardır.Ön bahçe bölümleri parsel sınırına kadar, alüminyum doğrama ile kapatılarak işyeri kullanım alanına dahil edilmiş tir.(Net alanı yapının imar hattı sınırına kadar olup camekanla kapatılan bölüm tapu alanı dışında bulunmaktadır.)Hissesi Tam dır

Adresi : Cumhuriyet Mah. Şengül Sokak No:1/AÖdemiş / İZMİR

Yüzölçümü : 552 m² (Ana taşınmaz arsa vasıflıdır)

Arsa Payı : 8/440

İmar Durumu :Blok nizam 4 kat imarlıdır

Kıymeti : 1.600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Y.PLANI 07.07.1986

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:21

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, Cumhuriyet Mahallesi İstasyon ciVarı Mevkii, 284 Ada, 502 Parsel, 12 Nolu İŞ YERİ. Yapının kuzey ve batı cephesi yol, diğer cepheleri komşu parsellere sınırdır. Taşınmaz Ödemiş Anadolu Lisesine 150 metre,Tren Garına 200 metre, Ödemiş Belediyesine 300 metre mesafededir.Taşınmaz üzerinde 4 katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Zemin katta 5 işyeri ve 1 mesken, diğer her katta 3 mesken olmak üzere toplam 15 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bodrum katta ortak alan depo ve dairelere ait eklenti depo bulunmaktadır. Satışa konu işyerinin,11-12 ve 13 nolu bağımsız bölümlerin bölme duvarları kaldırılmış, tek işyeri olarak kullanılmaktadır. Batı ve kuzey cephelidir.Net alanı 19,00 m² , brüt alanı 27,00 m² dir. İşyerine ait24/04/1989 tarihliyapı kullanım izin belgesi bulunmaktadır.Ön bahçe bölümleri parsel sınırına kadar, alüminyum doğrama ile kapatılarak işyeri kullanım alanına dahil edilmiştir.(Net alanı yapının imar hattı sınırına kadar olup camekanla kapatılan bölüm tapu alanı dışında bulunmaktadır.)Hissesi Tam dır.

Adresi : Cumhuriyet Mah. Şengül Sokak No: 1/B Ödemiş / İZMİR

Yüzölçümü : 552 m² (ana taşınmaz arsa vasıflıdır)

Arsa Payı : 8/440

İmar Durumu :Blok nizam 4 kat imarlıdır

Kıymeti : 2.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Y.PLANI 07.07.1986

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 11:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 11:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 11:22

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, Cumhuriyet Mahallesi İstasyon civarı Mevkii, 284 Ada, 502 Parsel, 13 Nolu İŞ YERİ. Yapının kuzey ve batı cephesi yol, diğer cepheleri komşu parsellere sınırdır. Taşınmaz Ödemiş Anadolu Lisesine 150 metre,Tren Garına 200 metre, Ödemiş Belediyesine 300 metre mesafededir. Taşınmaz üzerinde 4 katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Zemin katta 5 işyeri ve 1 mesken, diğer her katta 3 mesken olmak üzere toplam 15 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bodrum katta ortak alan depo ve dairelere ait eklenti-depo bulunmaktadır. Satışa konu işyerinin,11-12 ve 13 nolu bağımsız bölümlerin bölme duvarları kaldırılmış, tek işyeri olarak kullanılmaktadır. Kuzey cephelidir. İşyeri zemini seramik, tavanları asma klipin tavandır. Giriş bölümü alüminyum doğrama camekandır. Duvarları saten alçıdır. Net alanı 19,00 m² , brüt alanı 27,00 m² dir. İşyerine ait24/04/1989 tarihliyapı kullanım izin belgesi bulunmaktadır. Ön bahçe bölümleri parsel sınırına kadar, alüminyum doğrama ile kapatılarak işyeri kullanım alanına dahil edilmiştir.(Net alanı yapının imar hattı sınırına kadar olup camekanla kapatılan bölüm tapu alanı dışında bulunmaktadır.)Hissesi Tam dır.

Adresi : Cumhuriyet Mah. Beyler Sokak No: 6 Ödemiş / İZMİR

Yüzölçümü : 552 m² (ana taşınmaz arsa vasıflıdır)

Arsa Payı : 8/440

İmar Durumu : Blok nizam 4 kat imarlıdır

Kıymeti : 2.100.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Y.PLANI 07.07.1986

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 12:30

20/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02575570

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