NUSAYBİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

NUSAYBİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/372 Esas

Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Durakbaşı Köyü, 114 Ada, 14 Parselde kayıtlı ve davalı Maliye Hazinesi adına kayıtlı, kuzeyinde Maliye Hazinesine ait 114 ada 9 nolu parsel ile bir kısım yol, doğusunda yol ve ötesi Maliye Hazinesine ait Naif ERDEM kullanımındaki 114 ada 5 nolu parsel, batısında Maliye Hazinesine ait Rakıp BAKIR kullanımındaki 114 ada 13 nolu parsel ve güneyindeMaliye Hazinesine ait 105 ada 15 nolu parsel ile Maliye Hazinesine ait 114 ada 16 nolu parselsayılı taşınmazlar bulunan taşınmazın fen bilirkişisi Azat Aslan tarafından hazırlanan 02/05/2024 tarihli raporda belirtilen 930,28m² kargir ev ve arsasının davacı Ramazan BAKIR tarafından tapusuz taşınmazın tescili talep edildiğinden,dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2024/372 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi halde davacı Ramazan BAKIR adınatapuya tescil kararı verileceği ilan olunur.13/06/2026

Basın No: ILN02574984

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