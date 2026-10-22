MERSİN 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C.MERSİN 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/968 Esas
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi Davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bildirilen Eray Erman ÖYERLİ'nin en son 20 yıl kadar önce görüldüğü, daha sonra kendisinden herhangi bir haber alınamadığı ve hakkında gaiplik istenildiğinden, iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren Gaipliği istenilen hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03.10.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 32809248512
ADI SOYADI : ERAY ERMAN ÖYERLİ
BABA ADI : ALİ ERSAN
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 11/01/1993
DOĞUM YERİ : BAKIRKÖY
İKAMETGAH ADRESİ : Kiremithane Mah. İstiklal Cad. Miyase Apt Sitesi Mıyase Apt No: 135İç Kapı No: 6 Akdeniz/ MERSİN
Basın No: ILN02575330
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