MERSİN 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.MERSİN 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/968 Esas



İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi Davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bildirilen Eray Erman ÖYERLİ'nin en son 20 yıl kadar önce görüldüğü, daha sonra kendisinden herhangi bir haber alınamadığı ve hakkında gaiplik istenildiğinden, iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren Gaipliği istenilen hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03.10.2026



GAİP

TC KİMLİK NO : 32809248512

ADI SOYADI : ERAY ERMAN ÖYERLİ

BABA ADI : ALİ ERSAN

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 11/01/1993

DOĞUM YERİ : BAKIRKÖY

İKAMETGAH ADRESİ : Kiremithane Mah. İstiklal Cad. Miyase Apt Sitesi Mıyase Apt No: 135İç Kapı No: 6 Akdeniz/ MERSİN

Basın No: ILN02575330

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