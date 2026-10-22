T.C. KAYSERİ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



Sayı :2026/184 Ort. Gid. Satış

19/10/2026



- İLAN -

Davacılar vekili tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; davaya konu Kayseri ili, Felahiye ilçesi, Kayapınar köyü/mahallesi, 140 ada 3 parsel sayılı taşınmazın Ortaklığının Umuma Yönelik Açık Arttırma Yöntemiyle satış sureti ile giderilmesine ilişkin dosya Mahkememiz Satış Memurluğuna tevdi edilmiş, Satış Memurluğumuzca gerçekleştirilen kıymet takdiri bilirkişi raporunun mahkemece bütün aramalara rağmen tebliğe yarar açık adresi tespit edilemeyen hissedar TC:18419387056 kimlik numaralı, Ahmet ve Esma oğlu, KÜÇÜKTORAMAN 04/05/1971 doğumlu ALİ SOMUNCU'nun vefat etmiş olup olmadığına yönelik net bir bilgi ve kayda ulaşılamadığından vefat etmiş ise mirasçı veya mirasçılarına ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden dava konusu taşınmazların 20/07/2026 tarihlikıymet takdiri raporunun (kıymet takdirinde belirlenen Kayseri ili, Felahiye ilçesi, Kayapınar köyü/mahallesi, 140 ada 3 parselin bedeli 1.799.809,00 TL)ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden, iş bu ilanın ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Kayseri Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemeleri nezdinde kıymet takdirine itiraz davası açılabileceği, açılmadığı takdirde kıymet takdirinin kesinleşeceği hususu kıymet takdiri bilirkişi raporuna kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 19/10/2026

Basın No: ILN02575580

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