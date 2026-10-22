İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/34 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Üsküdar İlçe, SELAMİ ALİ Mahalle/Köy, 111 Ada, 9 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Davaya konu taşınmaz Murat Reis Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi No: 293A, Kat: Zemin, Dükkan: 1 Üsküdar / İstanbul (111 Ada 9 No.lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Bina Nuhkuyusu Caddesine cephelidir.Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken ve ofis olarak kullanılan 6-8 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Davaya konu taşınmaz "Murat Reis Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi No: 293A, Kat: Zemin, Dükkan: 1 Üsküdar / İstanbul" (111 Ada 9 No.lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde bitişik düzende inşa edilmiş 50 senelik 1 adet bina bulunmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu bina bitişik nizam ve betonarme karkas yapı tarzında bodrum kat + zemin kat + 3 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın bodrum katında ortak kullanım alanları, zemin katında 1 adet dükkan, 1. Normal katında 1 adet daire, 2. Normal katında 1 adet daire, 3. Normal katında 1 adet daire bulunmaktadır. Binada toplam 4 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana yapının girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Davaya konu 1 no?lu bağımsız bölüm binanın zemin katında konumlu olup "eczane olarak faaliyet göstermektedir". Taşınmazın mahallinde yapılan ölçümlere göre toplamda yaklaşık brut 80 m² kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın bodrum katı depo ve wc hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık 32 m2 alanlıdır. Zemin katı dükkan bölümünden oluşmakta olup yaklaşık 48 m2 alanlıdır. Taşınmazın 3,5 metre cephesi bulunmaktadır. Taşınmazın zemin döşemeleri seramik, duvarları saten alçı üzeri plastik boya, tavanı asma tavan olup spot aydınlatma sistemi uygulanmıştır. Dış kapı ve pencereler ısı camlı alüminyum doğramadır. Taşınmazın değer takdirinde mahallindeki alan esas alınmıştır.

Adresi : Murat Reis Mah. Nuhkuyu Caddesi No:293A Zemin Kat Dükkan No:1 Üsküdar / İST.

Yüzölçümü : 92,72 m2

Arsa Payı : 40/160

İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2024/34 (Satış) sayılıdosyası içerisinde bulunan, 16.09.2020 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Üsküdar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüün 98901083-115-E.15511 sayılı imar durumuyazısına istinaden; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Murat Reis (eski Selamiali) Mah. 55 pafta, 111ada, 9 parsel sayılı yer, 09.06.2006 t.t.li ve 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planında; H:12.50m (4 kat) irtifada, blok nizam yapılanma ile 2. ve 3. derece kentsel vebölgesel iş merkezi (konut+ticaret) alanında kalmaktadır. Denilmektedir.

Kıymeti : 13.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında yer alan hak ve yükümlülükleri ile birlikte satışı yapılacaktır



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 10:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:49

15/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02575006

#ilan.gov.tr