T.C. ELAZIĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/1220 Esas

19.10.2026



İLAN



Davacılar , İSMAİL ASLAN, KİBAR SÖYLEMEZ ile Davalılar , MEHMET GÜNEŞ, MERCAN ERGÜZEL, YUSUF GÜNEŞ, ZEKİYE BULUT arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Davaya konu ELAZIĞ İli, Merkez İlçesi, Şahinkaya köyü, Köy içi Mevkii141 ada 5 parsel , - ELAZIĞ İli, Merkez İlçesi, Şahinkaya köyü, Köy içi Mevkii141 ada 5 parsel numaralı taşınmaz maliki davalı 243*****154 TC kimlik numaralı MEHMET GÜNEŞ'in adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden adı geçenin duruşma günü olan 05/01/2027 günü saat 09:50'de mahkememizde hazır bulunmadığı veya kendisine temsilen bir vekil göndermediği takdirde yargılamanın yokluğunda devam edilip karar verileceği hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02575498

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