DENİZLİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2026/26 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup; ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr 2026/26 SATIŞ dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın Özellikleri : Denizli/Pamukkale/Karakurt Mah, 155 Ada, 117 Parsel, 21.600,00 m² "Tarla" vasıflı taşınmazdır. Üzerinde tek katlı mesken, besihane, depo-sundurma vardır. Tel örgü ile çevrilidir.

Kıymeti: 25.932.356,00 TL

KDV: % 3,4'ü üzerinden % 20, % 96,60'ı üzerinden % 10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 11:01Bitiş : 19/11/2026 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 11:01Bitiş : 16/12/2026 - 11:01

19/10/2026

Basın No: ILN02575356

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