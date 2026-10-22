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DENİZLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/29 SATIŞ

İLAN

Taşınmaz satışa çıkarılmış, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Özellikleri: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Zeytinköy mahallesi, 272 ada 1 parsel numaralı 435,00 m² yüzölçümlü tapuda Arsa vasfıyla kayıtlı, otopark olarak kullanılan, muhdesatsız taşınmaz.

Kıymeti: 5.000.000,00TL

KDV: %20

1.Artırma Başlangıç : 16/02/2027 - 10:02 - Bitiş : 23/02/2027 - 10:02
2.Artırma Başlangıç : 16/03/2027 - 10:02 - Bitiş : 23/03/2027 - 10:02

Basın No: ILN02575365
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