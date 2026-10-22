DENİZLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/29 SATIŞ
İLAN
Taşınmaz satışa çıkarılmış, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Özellikleri: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Zeytinköy mahallesi, 272 ada 1 parsel numaralı 435,00 m² yüzölçümlü tapuda Arsa vasfıyla kayıtlı, otopark olarak kullanılan, muhdesatsız taşınmaz.
Kıymeti: 5.000.000,00TL
KDV: %20
|1.Artırma
|Başlangıç : 16/02/2027 - 10:02 - Bitiş : 23/02/2027 - 10:02
|2.Artırma
|Başlangıç : 16/03/2027 - 10:02 - Bitiş : 23/03/2027 - 10:02
Basın No: ILN02575365
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