AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Akçin Mahallesinde bulunan toplam 18 (OnSekiz) adet arsa vasıflı taşınmazımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak "açık teklif (açık arttırma)" usulü ihale ile satılacaktır.

Madde 2- İhale konusu satışı yapılacak olan taşınmazların; Mahallesi, ada ve parsel numarası, alanı, vasfı, muhammen bedelleri ile geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir.

S.

NO MAHALLESİ ADA PARSEL ALANI

(m²) VASFI İHALE

SAATİ MUHAMMEN

BEDELİ - ₺ GEÇİCİ İHALE

TEMİNATI - ₺ 1- AKÇİN 284 3 598,42 Arsa 14:00 5.984.200,00- 179.526,00- 2- AKÇİN 284 4 595,41 Arsa 14:05 5.954.100,00- 178.623,00- 3- AKÇİN 284 5 596,58 Arsa 14:10 5.965.800,00- 178.974,00- 4- AKÇİN 284 6 596,79 Arsa 14:15 5.967.900,00- 179.037,00- 5- AKÇİN 296 1 1399,58 Arsa 14:20 13.995.800,00- 419.874,00- 6- AKÇİN 296 2 1399,70 Arsa 14:25 13.997.000,00- 419.910,00- 7- AKÇİN 296 3 1400,32 Arsa 14:30 14.003.200,00- 420.096,00- 8- AKÇİN 297 1 1020,53 Arsa 14:35 10.205.300,00- 306.159,00- 9- AKÇİN 297 2 1018,26 Arsa 14:40 10.182.600,00- 305.478,00- 10- AKÇİN 297 3 1030,41 Arsa 14:45 10.304.100,00- 309.123,00- 11- AKÇİN 297 4 1042,99 Arsa 14:50 10.429.900,00- 312.897,00- 12- AKÇİN 297 5 1030,05 Arsa 14:55 10.300.500,00- 309.015,00- 13- AKÇİN 298 1 1023,58 Arsa 15:00 10.235.800,00- 307.074,00- 14- AKÇİN 298 2 1019,76 Arsa 15:05 10.197.600,00- 305.928,00- 15- AKÇİN 298 3 1014,39 Arsa 15:10 10.143.900,00- 304.317,00- 16- AKÇİN 298 8 1000,39 Arsa 15:15 10.003.900,00- 300.117,00- 17- AKÇİN 298 9 996,86 Arsa 15:20 9.968.600,00- 299.058,00- 18- AKÇİN 298 10 992,52 Arsa 15:25 9.925.200,00- 297.756,00-





Madde 3- İhale 04/11/2026 Çarşamba günü saat 14:00' da başlayacak olup, yukarıda belirtilen ihale saatlerinde Afyonkarahisar Belediyesi Encümen Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır. (İhale Komisyonu Belediye Encümenidir.)

Madde 4- Katılımcıların ihaleye katılabilmesi için 04/11/2026 Çarşamba günü Saat 10:00'a kadar madde 6'da istenilen asıl başvuru belgelerini Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne (1. Kat) teslim edeceklerdir. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır. Posta ile yapılan müracaatlarda ise gecikmelerden dolayı Belediyemiz sorumlu olmayacaktır. Saat ayarında, T.R.T. saat ayarı esas alınacaktır.

Madde 5- İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde (1. Kat) görülebilir.

Açık teklif (açık arttırma) usulü ile satışa çıkan 18 (OnSekiz) adet muhtelif mahallelerdeki arsa vasıflı taşınmazlarımızın ihale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

Madde 6-



İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

a-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

b-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

c-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

ç-) Nüfus Kayıt Örneği, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

d-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

e-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

f-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (₺ 1.000,00-)

g-) 2886 sayılı kanunun 84. maddesine göre kurum ihalelerimizden yasaklı olmadığına dair taahhütname



İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

a-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

b-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

c-) Ticaret Sicil Belgesi

ç-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

d-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.

e-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

f-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (₺ 1.000,00-)

g-) 2886 sayılı kanunun 84. maddesine göre kurum ihalelerimizden yasaklı olmadığına dair taahhütname

h-) Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (İhalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (ç), (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)



Madde 7- 2886 sayılı kanununun 31. maddesi gereğince; İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta Amiri tarafından onaylanan kararın Tebliğ edilmesini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde, ihale alıcısı tarafından satış bedelinin %25'ini, %6 kesin teminat bedeli (Nakit veya Kesin teminat mektubu), damga vergisi, ihale karar pulu, gazete ilan bedeli ve diğer giderler Belediyemize peşin olarak yatırılacak ve Belediyemizle sözleşme imzalanacaktır. İhaleden doğacak her türlü giderler ise (vergi, resim ve harç vs. gibi) alıcıya ait olacaktır. Alıcısı tarafından satış bedelinin peşinatı, % 6 kesin teminatı, damga vergisi, ihale karar pulu, gazete ilan bedeli ve diğer giderler 15 (onbeş) gün içerisinde yatırılmadığı takdirde ise geçici ihale teminatı irat kaydedilerek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerince ihale yasaklısı yapılacaktır.

Madde 8- Alıcı, satışı yapılan taşınmazın ihale de belirlenen bedelinin kalan %75'ini ise 5 ay içerisinde 5 eşit taksitle aşağıdaki (a) bendi ile gösterilen tablodaki ödeme planına göre, bulunduğu yıl içerisindeki vade farkıyla birlikte ödeyecektir. Taksit bedellerini vade tarihinde ödemediği takdirde Gecikmeli Son Ödeme tarihine kadar 6183 sayılı kanunun 51. maddesi ve değişiklik hükümlerine göre gecikme zammı uygulanarak ödeyecektir. Peşin %25'lik ödemeden sonra yapılacak (a) bendindeki ödeme planında belirtilen taksit ödemelerinin "Gecikmeli Son Ödeme" tarihinde ödenmediği tespit edilirse sözleşme idarece fesih edilerek Kesin Teminatı irat kaydedilecek ve 2886 sayılı kanunun 84. maddesi hükümleri uygulanacaktır.



a)

Vade Sayısı Vade Tarihi Gecikmeli Son Ödeme Tarihi Vade Tutarı Vade

Farkı Açıklama 1.Taksit …./…./…… …./…./…… …………… ₺ …………… ₺ Taksit Dekontlarının Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ibraz edilmesi zorunludur. 2.Taksit …./…./…… …./…./…… …………… ₺ …………… ₺ 3.Taksit …./…./…… …./…./…… …………… ₺ …………… ₺ 4.Taksit …./…./…… …./…./…… …………… ₺ …………… ₺ 5.Taksit …./…./…… …./…./…… …………… ₺ …………… ₺

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02571749

#ilan.gov.tr