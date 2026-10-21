TURHAL SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. TURHAL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2026/506 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan gaipliğine karar verilen MUSTAFA AYDIN'IN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.09/10/20026 GAİP
TC KİMLİK NO : 63436264644
ADI SOYADI : MUSTAFA AYDIN
BABA ADI : ALİ
ANA ADI : ELİF
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1926
DOĞUM YERİ : TURHAL
Basın No: ILN02574009
#ilan.gov.tr