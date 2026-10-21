KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedelleri yazılı 1. sıradaki gayrimenkul 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde kapalı teklif usulü ile diğer gayrimenkuller açık teklif usulü ile satılacaktır.

2.İhale 04.11.2026 Çarşamba günü saat 15:00'de Belediye Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3.İhaleye gireceklerin en geç 04.11.2026 Çarşamba günü saat 12:30'a kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı kanuna göre teminat yerine geçen belgeler ile 7. maddede belirtilen belgeleri Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliği'ne ibraz etmeleri gerekmektedir.

4.Satılacak gayrimenkullerin bedelleri; peşin veya ihale alıcısının talep etmesi durumunda sözleşme tarihinde % 25'i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 2 ay sonra başlamak üzere en fazla 6 eşit aralıklı taksit halinde 12 ay içerisinde 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre vade farkı uygulanarak ödenecektir. Satışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17-4/p maddesi gereği KDV'den muaftır.

5.Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A. Dış zarf

a. Müracaat dilekçesi (ADNKS'nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b.Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.'nun 26 ıncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.)

c.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,

d.İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

e.İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu olmadığına dair belge

f. Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)

B. İç zarf

a. Teklif mektubu.

6. Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:30'a kadar encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.

7. Açık teklif usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;

a. Müracaat dilekçesi (ADNKS'nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi

b. Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.'nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.)

c. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,

d. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

e. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

f. Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan kişilerin her biri için elirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)

8. Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.

9. Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

S.N Mahalle Ada Parsel M2 Niteliği Muhammen Bedel TL Geçici Teminat Bedeli TL 1 MENGENE 32905 1 2.690,12 Ticaret Alanı Emsal:1.20 Taks:0.40 Yençok:4 Kat 29.591.000,00 887.730,00 2 ELMACI 5190 100 580,10 Konut Alanı Emsal: 0.50 Taks: 0.25 Yençok: 2 Kat 2.610.000,00 78.300,00 3 ELMACI 5190 101 835,32 Konut Alanı Emsal: 0.50 Taks: 0.25 Yençok: 2 Kat 3.759.000,00 112.770,00 4 ELMACI 26069 1 401,13 Konut Alanı Emsal: 0.50 Taks: 0.25 Yençok: 2 Kat 1.535.000,00 46.050,00 5 ELMACI 31622 6 320,00 Konut Alanı Emsal: 0.50 Taks: 0.25 Yençok: 2 Kat 1.440.000,00 43.200,00 6 İSTİKLAL 30878 28 600,00 Konut Alanı Emsal: 0.50 Taks: 0.25 Yençok: 2 Kat 3.240.000,00 97.200,00 7 KARAASLAN 35781 3 412,42 Konut Alanı Emsal: 0.50 Taks: 0.25 Yençok: 2 Kat 2.042.000,00 61.260,00 8 KARAASLAN 21932 1 1.769,00 Ticaret Alanı Emsal: 0.80 Taks: 0.40 Yençok: 2 Kat 12.454.000,00 373.620,00 9 KARAASLAN 21752 10 615,00 Konut Alanı Emsal: 0.50 Taks: 0.25 Yençok: 2 Kat 3.321.000,00 99.630,00 10 KARAASLAN 21752 11 580,00 Konut Alanı Emsal: 0.50 Taks: 0.25 Yençok: 2 Kat 3.132.000,00 93.960,00 11 KARAASLAN 21621 9 583,75 Konut Alanı Emsal: 0.50 Taks: 0.25 Yençok: 2 Kat 3.153.000,00 94.590,00 12 KARAASLAN 21621 10 583,75 Konut Alanı Emsal: 0.50 Taks: 0.25 Yençok: 2 Kat 3.153.000,00 94.590,00 13 KARAASLAN 21621 11 583,75 Konut Alanı Emsal: 0.50 Taks: 0.25 Yençok: 2 Kat 2.890.000,00 86.700,00 14 KARAASLAN 21621 12 583,75 Konut Alanı Emsal: 0.50 Taks: 0.25 Yençok: 2 Kat 2.890.000,00 86.700,00 15 KARAASLAN 22603 1 1.252,00 Ayrık Nizam

Konut Alanı 2 Kat 8.814.000,00 264.420,00 16 KARAASLAN 17581 28 485,00 Ayrık Nizam

Konut Alanı 2 Kat 2.837.000,00 85.110,00 17 SARAÇOĞLU 31650 4 733,78 Konut Alanı Emsal: 0.40 Taks: 0.20 Yençok: 2 Kat 2.642.000,00 79.260,00 18 TATLICAK 23183 8 2.000,00 Konut Alanı Emsal: 0.40 Taks: 0.20 Yençok: 2 Kat 4.950.000,00 148.500,00 19 TATLICAK 23181 2 1.500,00 Konut Alanı Emsal: 0.40 Taks: 0.20 Yençok: 2 Kat 3.713.000,00 111.390,00

Basın No: ILN02571569

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