T.C. KARAKOÇAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/370 Esas

08/10/2026

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;; mahkememizce dahili davalı Hasan Yıldırım'ın adresi tespit olunamadığından ilanen tebliğe karar verilmiştir.Mahkememizin 2022/370 Esas sayılı dosyasında :Davacı Rabia İnce tarafından açılan ortaklığın giderilmesi davasının açıldığı, dahili davalı Hasan Yıldırım'a bildirilmesi için taahhütlü mektup gönderilmesine rağmen tarafa ulaşılamaması nedeniyle taraf teşkilinin sağlanamadığı anlaşılmıştır. Mahkememizce 08/10/2026 tarihinde verilen karar tüm araştırmalara rağmen kendisine ulaşılamayan dahili davalı Hasan Yıldırım'a dava dilekçesi ve tensip zaptına karşı ilandan itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap verme zorunluluğu olduğu ve dava dilekçesi ve tensip zaptının dahili davalı HASAN YILDIRIM'a ilanen tebliğine, kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 08/10/2026



İLGİLİ KİŞİ : HASAN YILDIRIM - 202*****678

ZEKERİYA ve ZEYTUN oğlu/kızı, 07/04/1982 dogumlu,

Basın No: ILN02574154

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