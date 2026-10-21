FERİZLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. FERİZLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/935 Esas

DAVACI : ADİL UMUTLU

DAVALILAR :

1- FERİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- MALİYE HAZİNESİ

3- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mernis Adresi

Mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının; dava konusu Sakarya ili, Ferizli ilçesi, abdürrezak mahallesi 105 Ada 491 parsel sayılı taşınmazın müvekkilin kullanımında, zilyetliğinde kısmı ile Tahirağa caddesi/yolu arasında bulunan, tapu kütüğünde kayıtlı olmayan ve tescil harici bırakılmış olan müvekkilin zilyetliğindeki yaklaşık 500 m2'lik alana yönelik TMK. 713/3. Maddesi uyarınca tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuda tesciline yönelik Ferizli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır. Dava konusu taşınmazın kime ait olduğunu bizzat bilen kişilerin yada bir hak iddia edenlerin veya zilyetlik koşullarının gerçekleşmediğini iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 1 AY içinde Mahkememizin 2025/935 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, aksi halde dosyanın mevcut haline göre yargılamaya devam olunacağıhususları 7201 s. Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.15/10/2026

Basın No: ILN02574043

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