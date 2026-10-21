DİDİM SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DİDİM(YENİHİSAR)(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2026/23 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışkonusu taşınmaz, Aydın ili Didim ilçesi, Yeni mah. 1093 ada 7 parsel 2. Kat 9 nolu b.b. OlupTaşınmazın bulunduğu apartmansokak cepheli olup, Didim ilçe merkezinde konumlu olmakla birlikte civarında Banka, petshop, market, beyaz eşya mağazası, börekçi gibi orta ölçekli işletmeler bulunmaktadır. Taşınmaz ana arter Atatürk Bulvarına 50m.Altınkum sahil kıyı şeridine 2048m.mesafede kalmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu bölge ;4 katlı 15 yıl ve üstüyapılaşmalarının bulunduğu, bölge yapılaşmadoluluk oranı %90 düzeyinde olup, Belediye hizmetlerinden ve altyapı hizmetlerindenyararlanılan gelişimini tamamlamış alanda konumludur.Ulaşım; merkeze ve ana artere yakın olması sebebiyle toplu taşıma ve özel araçlarla kolaylıkla sağlanabilmektedir. Mimari projesine göre; 2. Katta bulunan 9 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz; 1 salon, 1 ayrı mutfak, 2 oda, 1 banyowc, 1 hol,balkonalanı olmak üzere 88m2kullanım alanının olduğu görülmüştür. taşınmazın dış cephesidış cephe boyalı, pencere ve balkon kapıları pvc doğrama, balkon korkulukları demir doğramadan, mutfak dolapları suntalem kaplama ,mutfak tezgahı mermerit, ıslak zeminler ve oda yer zeminleri seramik kaplamadan imal edildiği görülmüştür.Diğer ayrıntılar kıymet taktiri raporunda mevcuttur katılımcılar tarafından bakılması.

Adres : Yeni Mahalle823.sokak Efe Apartmanı Dış Kapı No:3 daire 9Didim/AYDIN

Yüzölçümü : 704,21 m2

Arsa Payı : 5/112

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:45

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışkonusu taşınmaz, Aydın ili Didim ilçesi, Yeni mah. 1093 ada 7 parsel 3. Kat 11 nolu b.b. OlupTaşınmazın bulunduğu apartmansokak cepheli olup, Didim ilçe merkezinde konumlu olmakla birlikte civarında Banka, petshop, market, beyaz eşya mağazası, börekçi gibi orta ölçekli işletmeler bulunmaktadır. Taşınmaz ana arter Atatürk Bulvarına 50m.Altınkum sahil kıyı şeridine 2048m.mesafede kalmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu bölge ;4 katlı 15 yıl ve üstüyapılaşmalarının bulunduğu, bölge yapılaşmadoluluk oranı %90 düzeyinde olup, Belediye hizmetlerinden ve altyapı hizmetlerindenyararlanılan gelişimini tamamlamış alanda konumludur.Ulaşım; merkeze ve ana artere yakın olması sebebiyle toplu taşıma ve özel araçlarla kolaylıkla sağlanabilmektedir. Mimari projesine göre; 3. Katta bulunan 11 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz ; 1 salon, 1 ayrı mutfak ,2 oda ,1 banyowc,1 hol,balkonalanı olmak üzere 86m2kullanım alanının olduğu görülmüştür. taşınmazın dış cephesidış cephe boyalı, pencere ve balkon kapıları pvc doğrama, balkon korkulukları demir doğramadan, mutfak dolapları suntalem kaplama ,mutfak tezgahı mermerit, ıslak zeminler ve oda yer zeminleri seramik kaplamadan imal edildiği görülmüştür.Diğer ayrıntılar kıymet taktiri raporunda mevcuttur katılımcılar tarafından bakılması.

Adres : Yeni Mahalle823.sokak Efe Apartmanı Dış Kapı No:3 Daire 11 Didim/AYDIN

Yüzölçümü : 704,21 m2

Arsa Payı : 5/112

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 3.910.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 13:45

19/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02574172

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