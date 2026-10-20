SANDIKLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. SANDIKLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2026/332
Esas Konu : İlan Metni
Esas Konu : İlan Metni
İLAN METNİ
Davacı, SEVGİ ARI ile Davalı, İSMAİL AKBULUT arasında mahkememizde görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davası nedeniyle; 24/12/2026 günü saat 10:45'de ön inceleme duruşması yapılacak olup;Sulh için hazırlık yapmanız duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız başka yerden getirtilecek belgeler için gereken açıklamayı yapmanız bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı davalı İSMAİL AKBULUT'a ihtar olunur.
Basın No: ILN02572752
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