EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/298 Esas PİLOT DOSYA (2026/298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309) ÜZERİNDEN TOPLU İLAN

EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesi gereğince ilandır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. kapsamında ili, ilçesi, köyü/mah. ada, parsel numarası ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar hakkında Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. İlgili kişiler tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde, Kamulaştırma Kanununun 14.Maddesi uyarınca İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzetme davası açabileceği, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde Kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet hakkı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi lehine tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli T.C. Vakıflar Bankası Eğirdir Şubesine yatırılacaktır.Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. İlgililerine, 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştıma Kanununun 10.Maddesi gereğince ve ilanen tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur. 14.09.2026

Dosya No Davalılar İl/İlçe Köy/Mevkii Ada/Parsel m² 2026/298 1-Ahmet Said Çolak Isparta

Eğirdir Barla 463/52 1461,53 2026/299 1-Nefise Gülgönül 2-Mehmet Günsay

3-Ömer Günsay

4-Nuri Ulupınar

5-Hüseyin Ulupınar

6-Süleyman Kaymaz Isparta

Eğirdir Barla 463/61 548,56 2026/300 1-Hüseyin İçöz Isparta

Eğirdir Barla 464/14 51,41 2026/301 1-Mehmet Günsay

2-Ömer Günsay Isparta

Eğirdir Barla 465/19 55,46 2026/302 1-Atiye Şanlı

2-Serpil Yıldırım

3-Fatma Kaya

4-Yahya Altunkaya

5-Ömer Altunkaya

6-Halil İçöz Isparta

Eğirdir Barla 465/13 125,82 2026/303 1-Musa Davutoğlu Isparta

Eğirdir Barla 465/14 41,30 2026/304 1-Recep Ertürün

2-Osman Ertürün

3-Mehmet Ertürün

4-Mahmure Çevikçelik

5-Zübeyde Demirdal

6-Hatice Anbarcı Isparta

Eğirdir Barla 465/24 363,40 2026/305 1-Mehmet Akbulut Isparta

Eğirdir Barla 465/25 102,04 2026/306 1-Mukaddes Karahan

2-Koray Karahan

3-Keziban Karahan

4-Metin Karahan

5-Mustafa Karahan

6-Nafia Karahan

7-Vesile Karacan Isparta

Eğirdir Barla 468/18 673,36 2026/307 1-Fahriye Aktaş

2-Tevhide Öztürk Isparta

Eğirdir Barla 468/19 540,50 2026/308 1-Hülya Koçkaya

2-Hayriye Arseven

3-Azime Çanga

4-Kamil Uyar

5-Bediye Uyar Isparta

Eğirdir Barla 469/45 18,59 2026/309 1-Mukaddes Karahan 2-Koray Karahan

3-KezibanKarahan

4-Metin Karahan

5-Mustafa Karahan

6-Nafia Karahan

7-Vesile Karacan Isparta

Eğirdir Barla 469/46 700,39

Basın No: ILN02573347

#ilan.gov.tr