BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 3 (üç) adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.



Sıra No

Bulunduğu İl, İlçe, Mahalle Ada No Parsel No Cinsi Yüzölçümü

(m2) Bağımsız Böl. No. Arsa Payı Hisse Bulunduğu Kat Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (%3) (TL) 1

Yenimahalle 143 90 Dükkan

Brüt 190,10

17 17/ 175

Tam

Zemin

14.000.000,00

420.000,00 2

Bademli (Kılıçlı Mevki) 185 4 Arsa

699,15

-- --

Tam

--

6.300.000,00

189.000,00 3 Çukurağıl (Üyük Mevki) 126 64 Tarla

2641,03

-- --

Tam

--

700.000,00

21.000,00



1. İhale 03/11/2026 Salı günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;



2.1.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.

2.2.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.

2.3.Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.

2.4.Gerçek kişiler için, ihaleye vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.

2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.

2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.



3. İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30 'a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4. Ödemeler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.

5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 1.000,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir. İlan olunur.

Basın No: ILN02572535

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