ANTALYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ANTALYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı : 2026/8 Ort. Gid. Satış 24/09/2026
Konu : İLAN HK.
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Ortaklığın Giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen taşınmazların memurluğumuzca Kıymet Taktiri yapılmış olup, Kıymet Taktiri Bilirkişi Raporunda;
Antalya İli Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 7648 ada 10 parsel C Blok Zemin Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın değerinin 16.000.000,00 TL,
Antalya İli Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 7648 ada 10 parsel C Blok 3. Kat 9 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın değerinin 17.000.000,00 TL
Antalya İli Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 7648 ada 10 parsel C Blok 7. Kat 17 Nollu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın değerinin 17.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
Taşınmazlarda hissedar 48424615318 T.C. Kimlik nolu NURTEN İNCE'nin tebligata yarar açık adresi tesbit edilemediğinden, Kıymet Taktiri Bilirkişi Raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Kıymet Taktirine karşı, ilan tarihinden 7 gün sonrası 7 gün içinde Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesine Kıymet Taktirine İtiraz davası açma hakkınızın bulunduğunu belirtir, dava açmamanız durumunda raporu kabul etmiş sayılacağınızdan satışa devam edileceği hususu hissedar Nurten İnce'ye tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.
Basın No: ILN02572772
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