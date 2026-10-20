ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2024/208 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/208 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli Seyhan ilçesi Reşatbey Mah. 624 Ada, 73 Parsel, B blok 15. Kat, 28 bağımsız bölüm sayılı 225,00 m² brüt, 198,00 m² net alana sahip mesken. Kdv oranı taşınmazın mesken olması ve metrekaresi Sebebi İle Cumhurbaşkanlığı 28/03/2022 tarih - 317893 Sayılı Kararnamesi gereğince % 20 olarak belirlenmiştir. Taşınmazın Mevki-Özellikleri ; Parsel Fuzuli Caddesinin batısında, Vali yolu Caddesinin ise güneyinde yer almaktadır. Parsel üzerinde 3 Bloklu yapı olduğu görülmüştür. Davaya konu B Blok 15. Kat 28 Nolu Bağımsız Bölüm Güney-Kuzey-Doğu Cepheli konumdadır. Taşınmaz 5 oda 1 salon 1 mutfak wc 2 banyo ile 3 balkondan teşkildir. Zemin malzemesi mermer olup ıslak hacimlerde ise zemin malzemesi seramiktir. İç kapılar ahşap olup pencereler ise pvc dir. Banyolarda duşakabin mevcuttur. Ruhsat tarihi 02.10.1987 dir.Toplam brüt alanının 225 m2 net alanının ise 200 m2 alanlı olduğu görülmüştür.Adana 7. İcra Hukuk Mahkemesinin 2026/328 Esas sayılı dosyasından taşınmazın değerinin 12.000.000 TL olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem sonrasında Çevre Şehircilik Bakanlığı hasar sorgulama biriminde ana taşınmaz için 2FMBG askı kodu ile kayıtlı olduğu ve binanın HASARSIZ olduğu tespit edilmiştir.Müdürlüğümüzce taşınmazın deprem ile ilgili herhangi bir zararından dolayı hiç bir sorumluluğu mevcut olmayacaktır.

Adresi : Reşatbey Mah. Vali Yolu Caddesi, Gülek Sitesi B Blok, Kat:15 Daire No:28 Seyhan/Adana

Yüzölçümü : 4.841 m² ana taşınmaz yüzölçümü.

Arsa Payı : 10/1000

İmar Durumu: : Seyhan Belediyesi E-İmar Servisine göre; Ticaret + Konut Alanı, Ayrık Nizam, Taks: 0.60, E: 2.40, Hmax: Serbest yapılaşma koşullarına sahip olduğu öğrenilmiştir.

Kıymeti : 12.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 10:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02571525

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