MERSİN BÜYÜKŞEHİR İMAR İNŞAAT ELEK.ÜRT. ÖZEL GÜV. HİZM. SAN. VE TİC.A.Ş.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR İMAR İNŞAAT ELEKT. ÜRT. Ö. GÜV. HİZM. SAN. VE TİC. A.Ş.

AÇIK HAVA REKLAM ARAÇLARININ YEREL ve ULUSAL HAKLARININ GARANTİ ÜCRET KARŞILIĞI KİRALANMASI İŞİ İHALE İLANI

SIRA NO İŞİN ADI ADRESİ TAHMİNİ GELİR MUHAMMEN BEDELİ/ TL GEÇİCİ TEMİNAT/ TL (%5) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Açık Hava Reklam Araçlarının Yerel ve Ulusal Haklarının Garanti Ücret Karşılığı Kiralanması İşi. Mersin İli Merkez ve 13 İlçede muhtelif yerlerde bulunan Açık Hava Reklam Araçları. Açık Hava Reklam Araçları Billboard Tekli:1101 Adet, Billboard 2'li:111 Adet, Billboard 4'lü:70 Adet, Otobüs Durağı Büyük Bilboard: 59 Adet, Otobüs Durak Raket: 581 Adet, Mini Otobüs Durağı: 32 Adet, Raket: 444 Adet, Çift Katlı Raket (4 Yüz): 76 Adet,Megaboard: 130 Adet, Sabit Megalight: 106 Adet, 3x5 Tek Yön Led Ekran: 16 Adet, 4x7 Tek Yön Led Ekran: 8 Adet, 3x5 Çift Yön Led Ekran: 4 Adet, 4x7 Çift Yön Led Ekran: 2 Adet, 5x8 Çift Yön Led Ekran: 1 Adet, Raket Led Ekran: 10 Adet, Prizma Led Ekran:1 Adettir.





57.000.000,00 2.850.000,00 04.11.2026 10.30

MADDE 1. Şirketimiz tasarrufunda bulunan ve Mersin İli Merkez ve 13 İlçede muhtelif yerlerde bulunan Açık Hava Reklam Araçlarının Yerel ve Ulusal Haklarının Garanti Ücret Karşılığı Kiralanması İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre Açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

MADDE 2. Şartname ve ekleri Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Elek.Ürt.Özel Güv.Hizm.San.ve Tic.A.Ş. 30.000,00 TL (OtuzBinTürkLirası) bedelle satın alınabilir.

MADDE 3. İhale, Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Elekt. Ürt. Özel Güv. Hizm. San. Tic. A.Ş, Batıkent Mahallesi 26130 Sokak No:24 Yenişehir/MERSİN adresi Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. Tel: 0324 325 16 95 (Yakup Yeni Satın Alma Md.)

MADDE 4. İhale Dosyası Teslim Tarih ve Saati : 04.11.2026- 10:30 (Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Elekt. Ürt. Özel Güv. Hizm. San. Tic. A.Ş, Batıkent Mahallesi 26130 Sokak No:24 Yenişehir/MERSİN adresi İhale saatinde komisyona teslim edilecektir.

MADDE 5. 2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye giremez.

MADDE 6. İsteklilerden aranılan belgeler;

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır;

a)Kanuni ikametgah Belgesi ,(Nüfus Müdürlüğünden veya E –Devlet Kayıt Sisteminden kare kodlu ),

b)Tebligat için adres beyannamesi (Telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi) vermesi

c)İstekliler adına vekâleten ihaleye katılması durumunda istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleriyle birlikte vekalet eden kişiye ait aslı veya noter tasdikli imza beyannamesi vermesi

d)Bu ihale ilanının 1. Maddesindeki çizelgede yazılı tutarda geçici teminat bedeli yatırıldığına dair makbuz (Mersin Büyükşehir İmar İnşaat A.Ş. Muhasebe Birimine)veya banka teminat mektubu vermesi,

e)Bu ihale ilanının 2. Maddesinde belirlenen tutarda şartname alındı belgesi (makbuz) vermesi

Diğer belgeler;

1- Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Elek.Ürt.Özel Güv.Hizm.San .Tic.A.Ş.'den alınacak borcu yoktur belgesi.

2-Gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olduğunu gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

3-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilan veya ihale tarihi yılı içinde düzenlenmiş Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı,

4-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,

a)Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi'nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5- İlk ilanın yapıldığı ay içerisinde alınmış Adli sicil Kayıt belgesinin (Adliye veya E-Devlet Kayıt Sisteminden kare kodlu)

6– Açık Hava Reklam Araçları işletmeciliği veya reklamcılık faaliyeti konusunda kamu ya da özel sektörden (fatura ve sözleşme) alınmış İş Deneyim Belgesi

7- İhalelerden Yasaklılık Durum Formu ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığını taahhüt edecektir. (İhale doküman ekine uygun olacak)

8- Söz konusu işin yerini bildiğine ve gördüğüne dair Yer Görme Belgesi, (İhale doküman ekine uygun olacak)

9- İhaleye katılacak istekli, faaliyetin sağlıklı yürütülmesi için işin yapılacağı yerde ihtiyaç kadar personel, araç ve il sınırları içinde kurulacak faaliyet merkezinin sözleşmeden itibaren 1 ay içerisinde kuracağını taahhüt etmesi gerekmektedir. (İhale doküman ekine uygun olacak)

10- İdari şartname, Sözleşme tasarısı, İş Güvenliği Şartnamesi ve teknik şartnameler imzalı olarak teklif ekinde sunacaklardır.

11-Ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi (noter tasdikli olacak İhaleye katılacak olanlar; ihale tarihindeki taşınmazlara ait ihale belgeleri ile en geç ihale günü ve saatine kadar ihale komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

12- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilemez.

İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02573338

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