T.C. İSTANBUL ANADOLU 65. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO :2021/107

KARAR NO : 2025/1051

Nitelikli Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/10/2025 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS Cezası ile cezalandırılan Necip Saim ve Fadime kızı, 04/11/1991 Şıhsalman doğumlu, ASYA BAŞSİMİTCİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri uyarınca Türkiye Geneli Yayımlanan Herhangi bir gazetede, bir internet haber sitesinde ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında yayımlanmak suretiyle İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ve sanığın istinaf talebinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde karara karşı istinaf dilekçesi, sanığın sunmuş olduğu istinaf dilekçesine karşı cevap dilekçesi sunma hakkı olduğu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunulabileceği, başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR.14.10.2026

Basın No: ILN02573353

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